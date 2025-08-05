快訊

美國務院前顧問爆：我駐處月花6萬美元 雇川普官員恐不歡迎的遊說團

周四立秋！當天忌悲傷、別吃西瓜、多吃「這個」才能旺整年

Windows「記事本」失控！多了AI功能愈來愈肥 他批：慘淪Copilot廣告平台

日職／中央聯盟將實施指定打擊制 「大谷條款」預計跟著上路

聯合新聞網／ 綜合報導
日職火腿隊時期的大谷翔平。聯合報系資料照
日職火腿隊時期的大谷翔平。聯合報系資料照

日本職棒中央聯盟昨天正式宣布，2027年將捨棄投手打擊制度，實施指定打擊制，也預計引進「大谷條款」，讓先發投手能同時擔任指定打擊。

大谷翔平在大聯盟以二刀流活躍，大聯盟在2020年制定「大谷條款」，先發投手可以同時擔任指定打擊，投手身分退場後還能繼續打擊。

球員要在當季或上季達到門檻才能獲得資格，門檻是在大聯盟至少投20局，同時作為守備球員或指定打擊出賽20場，每場至少3打席。2022年大聯盟全面採取指定打擊制後，幾乎沒有大谷以外的投手會上場打擊。

日本職棒中央聯盟理事長鈴木清明指出，除了指定打擊，大谷條款預計也會實施，「如果投手打擊的機會消失，自然而然會出現更明確的分工制度，這樣可能會限制到，具備投打雙棲才能球員的發展空間。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

日職 大谷翔平

相關新聞

中職／兄弟靠大巨蛋狂勝穩住王位 黃博多領軍攻蛋挑戰7連勝

中華職棒6隊明晚6點半同時出賽，中信兄弟隊下半季暫居龍頭，將以客隊身分前進台北大巨蛋，對味全龍隊展開2連戰首戰，挑戰大巨...

日職／中央聯盟將實施指定打擊制 「大谷條款」預計跟著上路

日本職棒中央聯盟昨天正式宣布，2027年將捨棄投手打擊制度，實施指定打擊制，也預計引進「大谷條款」，讓先發投手能同時擔任指定打擊。 因大谷翔平在大聯盟以二刀流活躍，大聯盟在2020年制定「大谷條

U18世界盃／許書誠有游擊巨砲潛力 扛拚金門出身U18國手使命

U18世界盃棒球賽培訓隊陣中，身高186公分的許書誠獲高度評價，總教練廖宏淵看好成長為「游擊巨砲」、有望挑戰旅外；許書誠...

中職／台北大巨蛋成強投製造機 4隊「進蛋」投手數據有感升級

台北大巨蛋冷氣一吹，強投輩出，攤開6隊本季至今投手數據，有4隊踏進大巨蛋後投球數據升級，味全龍隊投手防禦率只有1.46最...

亞錦賽／陳敏賜當中華隊長扛中心棒次 維持身手靠「自虐」

亞錦成棒培訓隊35歲野手陳敏賜任隊長，有望扛中心棒次。他說，拚亞錦、亞運一直是目標，累積成就讓回首棒球路不遺憾，最資深野...

亞錦賽／從12強賽成功獲啟發 中華隊隊野手傾向全社會隊

亞錦成棒培訓隊持續集訓，總教練湯登凱透露，野手陣容不會有太大變動，給業餘球員舞台，從世界12強賽的成功中得到啟發，野手長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。