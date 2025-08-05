日職／中央聯盟將實施指定打擊制 「大谷條款」預計跟著上路

日本職棒中央聯盟昨天正式宣布，2027年將捨棄投手打擊制度，實施指定打擊制，也預計引進「大谷條款」，讓先發投手能同時擔任指定打擊。

因大谷翔平在大聯盟以二刀流活躍，大聯盟在2020年制定「大谷條款」，先發投手可以同時擔任指定打擊，投手身分退場後還能繼續打擊。

球員要在當季或上季達到門檻才能獲得資格，門檻是在大聯盟至少投20局，同時作為守備球員或指定打擊出賽20場，每場至少3打席。2022年大聯盟全面採取指定打擊制後，幾乎沒有大谷以外的投手會上場打擊。

日本職棒中央聯盟理事長鈴木清明指出，除了指定打擊，大谷條款預計也會實施，「如果投手打擊的機會消失，自然而然會出現更明確的分工制度，這樣可能會限制到，具備投打雙棲才能球員的發展空間。」

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