中職／豪取18分後遭冰風暴強襲 悍將要提防8月慘案重演

去年7月結束時，富邦以9勝5敗的戰績登上龍頭，正當大家都覺得這次富邦不一樣了，將在下半球季大有可為之際，接下來的整個8月，富邦進行了21場賽事，卻僅有4勝17敗，從龍頭一路跌到墊底，並且看不到前段班球隊的車尾燈，黯然退出下半季冠軍爭奪戰，史稱「8月慘案」。

今年時序又到8月，這段不願想起的回憶再度在富邦球迷的腦中盤旋，相信教練團及球員自己也都知道，到底要怎麼避免慘案重演呢？

首先就是洋投的深度，去年此時富邦的先發洋投有羅戈、藍力（現鑀龍）、杰戈及班恩，除了班恩之外，其他3人表現不差，今年目前一軍先發洋投有力亞士、魔力藍、布坎南3人，魔力藍及勝投尚未開張的布坎南投球內容穩定，力亞士則時好時壞，壓制力亦不如評價，二軍有未註冊的鈴木駿輔，但稱不上堅強戰力，在仍有隊伍積極補強洋投的同時，富邦先發洋投深度實在是不夠，只要有人出狀況，將面臨無人能補的困境，勢必需要持續尋找新洋投。

李東洺今年成為富邦重要的本土先發戰力。 聯合報系資料照

再來就是本土先發的部分，主力本土先發是黃保羅及李東洺，兩人分別貢獻了12及13場先發，雖然合計只有5勝，但兩人的防禦率都在3點多，對於球隊的先發輪值相當重要，不過黃保羅的投球局數已與去年相當，李東洺更比去年多了40局，兩人的續航力在接下來的球季將被考驗，至於另外的本土先發人選，陳仕朋目前調往中繼調整，還有誰能補上缺口，也會影響到8月富邦的戰績變化。

去年富邦投手在7、8兩月的表現並沒有相差太多，兩個月的場均失分都不到4.5分，打擊才是8月慘案發生的主因。

富邦去年7月衝上龍頭，團隊打擊率高達3成02，場均能得4.7分，但8月風雲變色，單月打擊率衰退到2成23，場均得分只剩下3.1分，隊上達到規定打席數的打者，包括張育成在內，打擊率都不到2成5，整隊打擊陷入大低潮，上壘率更從4成掉到2成8，上不了壘要怎麼得分？

今年這股打擊冰風暴似乎來得更早，富邦在下半季第2場對樂天的比賽狂攻猛轟18分，從此打線便熄火至今將近1個月，從7月6日到8月3日，團隊打擊率僅2成21，上壘率也低到2成77，得點圈打擊率更是不到2成的1成63，導致場均得分剩下2.2分，單場最高得分是4分。

申皓瑋的傷勢攸關富邦的進攻火力。 聯合報系資料照

主力打者只有張育成、申皓瑋及林岳谷的打擊率在2成5以上，OPS+同樣只有張申兩人在100以上，范國宸接近100，3人共打出8轟，也是幾場勝仗的關鍵，球隊打擊狀況很差，前陣子火燙的林澤彬也冷卻下來，打擊率不到2成，更不用說其他打擊手感原本就不好的隊友，要不是投手在這段期間交出防禦率及WHIP分別為2.34及1.20的優異表現，戰績根本無法維持在5成勝率。

但就如前所述，無論是洋投或土投的深度都不夠，8月或許會有可預見的撞牆期出現，屆時如果打擊仍舊是近期這種場均得分2分左右的情況，那8月慘案再度上演的機會實在很高，只不過打擊本就是富邦長期以來戰績不佳的主因，經過這麼多年都無法改善，豈能奢望在短期間就回溫，而申皓瑋的傷勢也是另一個重點，傳出受傷消息後只有兩次代打，都被三振，他是悍將今年十分重要的打者，復原狀況攸關著球隊的進攻火力。

張育成3日的積極跑壘為富邦拿下一勝。 聯合報系資料照

當然，富邦在8月也有優勢存在，由於台南球場仍在整修，因此除了本週的5場台東、洲際客場外，富邦8月其他的比賽都在北部，包括2場桃園客場、3場大巨蛋及10場新莊，賽程上免去舟車勞頓，球員比較容易調整身心狀態，但反過來說，本週的5場客場就是一個分水嶺，闖得過就還有得拚，闖不過戰績就有可能直線向下了。

商品推薦