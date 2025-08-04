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中職／兄弟靠大巨蛋狂勝穩住王位 黃博多領軍攻蛋挑戰7連勝
中華職棒6隊明晚6點半同時出賽，中信兄弟隊下半季暫居龍頭，將以客隊身分前進台北大巨蛋，對味全龍隊展開2連戰首戰，挑戰大巨蛋7連勝，推出黃博多登板先發，龍隊則由鋼龍應戰。
兄弟本季在大巨蛋出賽14場打出10勝4敗，最近兩次3連戰分別橫掃統一獅、樂天桃猿隊，目前是大巨蛋戰績最佳球隊，不過唯一失利的系列賽正是輸給龍隊，4月25到27日交手3場1勝2敗。
兄弟最近8場比賽搶下7勝，大巨蛋就有6勝，成為下半季排名第1的主因，台鋼雄鷹隊7勝2和6敗居次，落後1.5場勝差。
黃博多本季戰績8勝4敗、防禦率2.56，對決龍隊兩場奪下1勝，合計11.1局失兩分、對戰防禦率1.59。
龍隊今年在大巨蛋9勝6敗，勝率僅次於兄弟，鋼龍目前7勝3敗、防禦率3.13，和兄弟交手3場拿到1勝，合計17.2局失7分、對戰防禦率3.57。
中職本季已經進行228場比賽，總觀眾人數超過220萬人次，大巨蛋32場湧進63萬623人，單場平均19706人是所有球場最佳數字。
明天另外兩場比賽，樂天桃猿隊在桃園迎戰統一獅隊，分別推出魔神樂、周彥農登板先發，將是周彥農生涯首次亮相。
台東球場本季首戰，雄鷹擔任主隊將由艾速特把關，富邦悍將隊推出李東洺應戰。
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