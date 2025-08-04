U18世界盃／許書誠有游擊巨砲潛力 扛拚金門出身U18國手使命

U18世界盃棒球賽培訓隊陣中，身高186公分的許書誠獲高度評價，總教練廖宏淵看好成長為「游擊巨砲」、有望挑戰旅外；許書誠大賽經驗較少待磨練，盼為家鄉金門拚青棒國手資歷。

備戰9月初在日本沖繩開打的U18世界盃棒球賽，培訓隊持續在台南集訓，台灣隊總教練廖宏淵點名游擊手許書誠有出色的條件，協調性好、守備傳球動作流暢，雖然身材看起來不是特別粗壯，但也具備不錯的爆發力。

廖宏淵過去帶過具旅美資歷的好手張育成，直言看好許書誠不僅是「游擊砲」，有機會成為「游擊巨砲」，能挑戰旅外，若留在正選名單中，會固定在游擊守位。

許書誠首次被選入青棒培訓隊，他表示，隊友每個人都很強，也希望可以向大家學習，無論是打擊還是守備，都希望可以更穩定，培訓隊中的內野手會彼此交流，包括對於守備球的角度判斷、都會互相提醒。

許書誠坦言自己大賽經驗比較少，算是容易緊張的類型，教練團也會提醒，如果場上緊張，就專注算球的彈跳、分散緊張的感覺。

許書誠曾在高中木棒聯賽砲轟過平鎮好手何樺，兩人一同進到培訓隊也有提到這件事，但許書誠自認打擊能力還有很多進步的空間，變化球的應變能力可以更好。

許書誠少棒、青少棒階段都在金門打球，他表示，印象中金門很久沒有出過國手，也以這個為目標，希望能替家鄉金門拚青棒國手資歷。

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