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亞錦賽／陳敏賜當中華隊長扛中心棒次 維持身手靠「自虐」
亞錦成棒培訓隊35歲野手陳敏賜任隊長，有望扛中心棒次。他說，拚亞錦、亞運一直是目標，累積成就讓回首棒球路不遺憾，最資深野手能維持驚人長打，方法是「對自己變態一點」。
亞洲棒球錦標賽中華培訓隊今天在台南亞太國際棒球訓練中心集訓，總教練湯登凱點名，目前中心棒次的人選有陳敏賜、楊振裕和蔡智榆。
陳敏賜也是此次亞錦中華培訓隊隊長，從職棒退下後，在業餘球隊仍展現驚人長打能力，爆米花棒球聯盟合計敲出10轟，春季聯賽也累積4轟。被問起身為最資深野手如何維持好身手，他笑說：「對自己變態一點。」
陳敏賜坦言，到了這個年紀，想要維持好表現，負擔當然會比年輕人大，「我們很容易被淘汰，所以要付出比年輕人多一倍的努力在球場上」。他笑說算是「自虐」類型的，對自己各方面訓練都很要求，也常常鼓勵年輕球員，想要安逸、享受，等退休再說。
陳敏賜說，若這次能再打亞錦，是退到業餘後第3次打國家隊，打亞錦、亞運一直是每名業餘球員的目標，長期待在業餘，如果沒有一個目標，有時很像是每天打卡上下班，他也一直以這兩個比賽為目標。
陳敏賜表示，能夠穿上國家隊球衣，對他來說，代表榮譽感，「想要在棒球路上多一點成就，未來回首棒球路，才不會有太多遺憾」。
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