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中職／台北大巨蛋成強投製造機 4隊「進蛋」投手數據有感升級

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將先發投手李東洺例行賽首度在台北大巨蛋登板，就繳出7.2局無失分好投。本報資料照片
富邦悍將先發投手李東洺例行賽首度在台北大巨蛋登板，就繳出7.2局無失分好投。本報資料照片

台北大巨蛋冷氣一吹，強投輩出，攤開6隊本季至今投手數據，有4隊踏進大巨蛋後投球數據升級，味全龍隊投手防禦率只有1.46最狂，中信兄弟、樂天桃猿隊也都壓在3以下。

大巨蛋本季至今進行32場比賽，以兄弟戰績最佳，收下10勝4敗，龍隊則是9勝6敗，兩隊也是目前僅有在蛋內勝率超過5成的球隊；富邦悍將隊4勝6敗、樂天桃猿隊5勝8敗、台鋼雄鷹隊2勝3敗、統一獅隊2勝5敗。

兄弟連兩個周末接連在大巨蛋面對獅隊、猿隊，都演出3連戰橫掃，左投魏碩成各貢獻1場先發，都以好投奪勝，總教練平野惠一賽後笑說：「他好像在大巨蛋都投得還不錯。」這其實並不只限定魏碩成。

也無風雨也無晴、只有空調帶來體感變化的室內環境，確實讓投手數據升級。本季全聯盟平均團隊投球數據為防禦率3.61、每局被上壘率1.32、被打擊率0.264，若只看大巨蛋則優化為防禦率2.72、每局被上壘率1.16、被打擊率0.236。

龍隊投手數據原本就是6隊最佳，但進入大巨蛋呈現出來的成果更狂，繳出防禦率1.46、每局被上壘率0.89、被打擊率0.195，而這背後要以徐若熙居首功，一人就負責了5場大巨蛋先發，合計34.2局僅被敲17支安打、失3分（責失1分），防禦率只有0.26；兄弟、悍將、猿隊也都在進入大巨蛋後投手有感升級，僅有獅隊、雄鷹在大巨蛋的投手數據是下滑。

中職6隊團隊投手數據（防禦率、每局被上壘率、被打擊率）

味全龍

總場次 3.02 1.19 0.240

台北大巨蛋 1.46 0.89 0.195

中信兄弟

總場次 3.62 1.32 0.269

台北大巨蛋 2.64 1.17 0.244

統一獅

總場次3.31 1.29 0.258

台北大巨蛋 3.66 1.33 0.244

富邦悍將

總場次 4.07 1.41 0.275

台北大巨蛋3.31 1.23 0.252

樂天桃猿

總場次 3.61 1.29 0.260

台北大巨蛋 2.43 1.18 0.222

台鋼雄鷹

總場次 4.03 1.41 0.279

台北大巨蛋 5.14 1.50 0.317

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