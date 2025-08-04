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亞錦賽／從12強賽成功獲啟發 中華隊隊野手傾向全社會隊

中央社／ 台南4日電
亞洲棒球錦標賽將於9月在中國舉行，台灣培訓隊4日到台南亞太國際棒球訓練中心練球，總教練湯登凱（圖）受訪表示，最終名單不會有太大變動，尤其是野手群，規劃以全業餘社會隊球員組成，投手部分會補強6至7名職棒資歷選手。中央社
亞洲棒球錦標賽將於9月在中國舉行，台灣培訓隊4日到台南亞太國際棒球訓練中心練球，總教練湯登凱（圖）受訪表示，最終名單不會有太大變動，尤其是野手群，規劃以全業餘社會隊球員組成，投手部分會補強6至7名職棒資歷選手。中央社

亞錦成棒培訓隊持續集訓，總教練湯登凱透露，野手陣容不會有太大變動，給業餘球員舞台，從世界12強賽的成功中得到啟發，野手長期在國內對戰培養默契及熟悉度，面對短期盃賽，經驗也不會輸人。

亞洲棒球錦標賽將於9月在中國舉行，台灣培訓隊持續比賽集訓，今天到台南亞太國際棒球訓練中心練球，預計8月中出發赴日本，將安排與日本社會人隊、獨立聯盟及大學隊打交流賽，8月底決定正選名單。

亞錦賽台灣隊總教練湯登凱，接受中央社記者訪問談起球隊規劃表示，除非有集訓態度不佳球員，否則最終名單不會有太大變動，尤其是野手群，規劃以全業餘社會隊球員組成，投手部分會補強6至7名職棒資歷選手。

湯登凱提出觀察，過去多次亞錦、亞運等比賽，集訓到最後階段把大部分集訓名單中球員換掉，有時候效果也不見得會很好。

湯登凱表示，從去年底世界12強棒球賽的成功中得到啟發，12強也幾乎都是全中職球員，長期在國內對戰、彼此熟悉，相處融洽度高，業餘社會隊也是，在國內包括春季聯賽、爆米花棒球聯盟等盃賽，長期對戰很熟悉，加上集訓搭配暗號、培養默契，應對亞錦賽這種短期盃賽，社會隊經驗也很豐富。

湯登凱表示，目前野手打序有雛形，原本想透過先前的練習賽確認測試，但因為天氣狀況，近期比賽都取消，會再用本週練習賽測試，目前中心棒次人選有陳敏賜、楊振裕和蔡智榆。

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棒球 中職 陳敏賜

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