中職／悍將女神潔潔中場SOLO致敬蔡依林「看我72變」編舞竟是父親藍波老師

中職富邦悍將上周末主場新莊城堡三連戰，周五因雨延賽外，周六比賽中場，觀眾迎來了一場驚喜連連的SOLO舞蹈秀！由潔潔帶來的蔡依林經典歌曲「看我72變」，不僅展現了她的舞蹈實力，更讓人驚訝的是，這段舞蹈的編排竟然出自她的爸爸——知名編舞老師藍波之手。

回到2003年，「看我72變」作為蔡依林的經典單曲，不僅歌曲本身大受歡迎，MV中搭配的創新舞蹈更是成為一時話題。藍波老師當年為這首歌設計了融入變魔術元素的複雜手勢動作，完美結合歌曲主題與舞台表現力。然而，令人動容的是，當年藍波老師編排這段舞蹈時，潔潔才剛出生不久。如今，21年後，潔潔以這段舞蹈向父親致敬，也讓觀眾見證了世代傳承的感人瞬間。

潔潔出生於2002年12月29日，而「看我72變」則於2003年3月7日正式發行。這樣的時間巧合，讓人不禁感嘆命運的安排。昨晚潔潔以自信又充滿活力的表演，將這段經典舞蹈重新呈現在觀眾眼前，現場掌聲如雷，甚至有觀眾感嘆：「那個千手觀音的動作，我還以為是特效，結果全是實力！太厲害了！」

不過，也有粉絲提到，如果當晚藍波老師能親自上台與潔潔同台演出，必定更加精彩。無論如何，這場表演不僅讓人重溫了「看我72變」的經典，也見證了父女之間深厚的情感與才華傳承。

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