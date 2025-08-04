棒球／洛杉磯奧運棒球回歸道奇球場 官方致敬「東方特快車」

2028年洛杉磯奧運將重返美國著名的道奇球場，棒球項目也將再度列入奧運正式賽程。

近日，2028奧運官方IG發出一則回顧1984年洛杉磯奧運棒球歷史的貼文，並以一張經典投手投球照片作為封面，而畫面主角正是1984年代表中華隊決戰美國隊的「東方特快車」郭泰源招牌投球英姿，引發台灣球迷熱議。

雖然貼文並未明確註明照片人物，但許多台灣球迷一眼便認出這是當年郭泰源經典的高抬腿投球畫面，這個被日本媒體形容「如風中細竹擺動，充滿韻律美感」的投球動作，可說是勾起無數老球迷的回憶。

當年棒球僅為奧運示範項目，但郭泰源在1984年洛杉磯奧運卻是一鳴驚人，這篇貼文等同於國際奧運組織對於郭泰源歷史地位的間接肯定，更是彰顯台灣棒球在奧運舞台上的重要篇章。

郭泰源當時在對美國隊一戰中擔任先發投手，以108球完投9局，飆出12次三振，失2分其中1分責失，雖然遺憾落敗，但郭泰源在比賽中投出158公里快速球，創下當時亞洲投手最快球速紀錄，進而引發美國職棒和日本職棒的搶人大戰。

郭泰源最終率領中華隊奪得銅牌，後續加入日本職棒西武獅隊，生涯累積117勝68敗防，防禦率3.16，幫助球隊奪下6座日本一總冠軍，成為日本職棒一代名將，更是成為台灣旅日投手的傳奇代表。

2028奧運將是道奇球場睽違44年後再次成為奧運棒球聖地。官方貼文中寫道：「奧運棒球即將重返道奇體育場。1984年，這座傳奇球場曾見證歷史性的時刻。邁向2028的旅程中，我們一方面回顧過去的輝煌，一方面也期待在這座經典球場燈光之下，開啟另一段難忘的新篇章。」

63歲的郭泰源目前擔任中華職棒富邦悍將副領隊，雖年逾耳順，但仍維持不俗身手。去年球季開打前，富邦悍將曾釋出他練投影片，只見他仍能輕鬆投出犀利指叉球，展現「東方特快車」寶刀未老的風采。

而2024巴黎奧運在最初質疑聲中迎來圓滿落幕，由國際巨星湯姆克魯斯接下奧運會旗、插上好萊塢地標，象徵奧運正式交棒給2028洛杉磯。如今隨著各項籌備如火如荼進行，奧運棒球重返道奇球場的消息，也正式拉開美國主場棒球盛會的序幕。

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