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中職／近千字聲明反擊週刊渣男指控 郭岱琦：從未逃避對家庭的責任

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅前球星郭岱琦。資料照
統一獅前球星郭岱琦。資料照

昔日統一獅隊外野手郭岱琦遭週刊引述前女友及其親友爆料，指控他私生活混亂、腳踏多條船、積欠債務、長期棄養孩子、盜領補助款等事，郭岱琦透過聲明逐一反駁，認為該報導充滿惡意、錯誤及刻意引導，他承認有兩段失敗的婚姻，但從未逃避對家庭、孩子的責任，也從未在婚姻存續期間與任何人有不正當關係。

郭岱琦聲明全文如下：

針對近日某媒體對我個人生活的報導，我必須嚴正澄清與反擊。這篇報導充滿惡意、錯誤與刻意引導，不只重傷我個人名譽，更深深傷害了我無辜的孩子與身邊努力生活的親人。

我確實經歷過兩段婚姻失敗，這些過程中有遺憾、有教訓，但我從未逃避、從未放棄對家庭與孩子的責任。我至今仍定期履行撫養義務，也持續關心孩子的成長狀況。我是一個父親，無論人生在哪個階段，孩子始終是我最深的牽掛。

媒體用「擺爛不還債」、「棄養」、「盜領補助」等語言來形容我，完全不實，沒有經過查證，甚至連我本人的訪問都斷章取義引用。這不是新聞，這是惡意的輿論審判，我必須嚴正駁斥。

針對報導中提及的「劈腿多女」、「婚姻重疊關係」等字眼，我要在此鄭重聲明：

我從未在婚姻存續期間與任何人有不正當關係。

這樣的指控完全沒有根據，是子虛烏有的誣陷。我的婚姻皆依法離婚，感情結束是在合法程序完成之後。將我與過去、現在的感情關係惡意剪貼成「劈腿」、甚至「婚外情」，不僅毫無證據，更嚴重傷害我與相關當事人的人格與家庭。

任何散播這類言論的人，我將依法追究其法律責任，不容姑息。

至於報導中提到我與伴侶從事直銷事業的內容，也明顯帶有偏見。

我要強調：我目前所經營的直銷事業，是合法登記、正當營運的商業活動。

這不僅是我努力生活、維持收入、照顧家庭的重要方式，更是許多退役運動員與一般民眾在轉職階段的選擇之一。將這樣的努力貶低成「頂著球星光環撈錢」，是對所有誠實創業者的不尊重。

我沒有靠特權、沒有欺騙，只靠自己一步一步重新站起來。對這樣的努力，難道社會不應給予基本尊重？

球員退役後，我選擇努力轉型。今年我帶領球隊參加世界壯年運動會，代表球隊奪得季軍，這是我用行動證明：即使跌倒，也不會放棄熱愛棒球與生活的初衷。

媒體將我現在的努力與生活，曲解成「若無其事玩樂」，是對所有退役運動員的不尊重。請問，一個重新投入職場、創業自立、持續照顧家庭的人，哪裡是不負責任？

這篇報導最讓我心痛的，是它把未成年孩子的就學與生活細節公諸於世，造成對他們的極大傷害。他們不是公眾人物，更不是應該被放在輿論下檢視的對象。任何對我個人的批評，我願意承擔，但請不要再用無辜孩子作為攻擊工具。

我已委請律師蒐證，保留一切法律追訴權。無論媒體或相關「爆料者」，若無法提出明確證據，請立刻停止散播與引用，否則將依法負責。

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棒球 郭岱琦 統一獅

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