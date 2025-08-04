棒球／統一獅前球星郭岱琦遭爆劈腿、欠債、棄養子女 本人出面全盤否認

中華職棒統一獅隊前明星球員郭岱琦，近日遭多名親友及前女友爆料，指控他私生活混亂、腳踏多條船、積欠大筆債務、長期棄養孩子，甚至盜領補助款，行徑荒腔走板。面對鋪天蓋地的指控，郭岱琦則全盤否認，強調自己單身未劈腿、未惡意棄養，並指責部分爆料內容為誤會與扭曲。

據《鏡週刊》報導，現年40多歲的郭岱琦曾有過兩段婚姻，與前兩任妻子共育有四名子女，其中大女兒由郭扶養，大兒子寄宿學校，小女兒與第一任前妻同住，么子則由第二任前妻B小姐照顧。

B小姐的友人指出，郭岱琦在離婚後承諾每月支付5000元撫養費，卻僅維持2至3個月便中斷支付，之後更消失長達兩年未見孩子，連一通電話都沒有，讓小兒子經常落淚問母親：「爸爸什麼時候回來？為什麼都不來看我？」

此外，郭甚至曾以參加兒子畢業典禮為由向公司請假，實際上卻與現任交往對象王姓女子參加活動，錯過兒子人生中重要時刻。更離譜的是，他還被控盜領小孩的防疫補助金，女兒的學費也因其未繳而被迫休學。

另一位與郭交往的前女友A小姐，則在「全台渣男渣女黑名單」臉書社團遭友人爆料，指郭不僅劈腿、還經常藉故借錢卻不歸還，甚至要她出錢租房供他與大女兒居住。交往期間郭常失聯，還要求她當「免費保母」，最終對方提出分手。A小姐事後才發現，郭其實同時與多名女性交往，還被友人撞見與一名李姓女記者也有曖昧關係。

此外，郭被爆與一名50歲左右的王姓女子長期交往，對外宣稱只是事業夥伴，實則一同出遊吃喝，感情狀況極為複雜。

據B小姐親友指出，郭岱琦經常欠錢不還，甚至寄居在朋友辦公室生活。有一次，他以女兒備考無處可住為由，要求借住朋友家，不料入住後又帶其他朋友同住，還連續三天開趴，喝光朋友酒櫃、屋內雜亂不堪、廁所設施也被破壞，讓屋主損失慘重。

針對所有指控，郭岱琦出面否認，表示自己目前單身，與王姓女子僅為上司對下屬關係，對方另有男友，並非情人；與李姓女記者則僅屬「網路戀情」，雙方未曾見面，指女方為「恐怖情人」，常藉酒意煽動他人攻擊他，捏造情感糾紛。

至於棄養小孩與債務問題，郭則解釋，婚後所有積蓄及收入幾乎全數交給B小姐，B家人至今仍欠他數百萬元未還，因此才無力支付撫養費。他強調，並非不願負責，而是經濟上確實有困難，女兒休學也是因為有其他規劃，並非因欠學費。

針對債務指控，郭表示已與友人協商還款事宜，承諾會盡力償還，否認有「擺爛逃避責任」的行為。

商品推薦