中職／陳金鋒賽後談林佳緯失誤 肯定張育成積極跑壘致勝
富邦悍將隊今天在新莊主場贏得意外，8局下靠統一獅隊中外野手林佳緯接球失誤，跑回兩分以2：1逆轉勝，悍將總教練陳金鋒說：「張育成做得很好。」
悍將8局下面對獅隊後援投手吳承諭，兩出局後范國宸獲保送，張育成揮出安打攻占一、三壘，戴培峰揮出中外野高飛球，林佳緯發生失誤，讓代跑的蔡佳諺、張育成得分改變戰局。
陳金鋒表示，戴培峰打得很強，林佳緯有頓一下再往後跑，最後在原地等，不是很果決。
不過陳金鋒認為最大重點還是跑壘，他說：「當時兩出局，打出去就要跑，張育成做得很好，不知對方守備會怎樣，積極跑壘就對了。」
悍將洋投布坎南今天先發5局，被揮出4支安打、出現3次四死球（1次觸身球）、失1分無關勝敗，退場時用掉57球，本季出賽6場仍是一勝難求，防禦率1.78卻吞兩敗。
陳金鋒表示，獅隊確實打擊很強，布坎南把球壓低，都在好壞球臨界點，因此消耗球球數較多。
獅隊終止3連勝，下半季8勝9敗掉到第4，被悍將超前半場勝差。
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