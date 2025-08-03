中職／從兄弟到悍將終於生涯首勝 李吳永勤開心吐露心情

富邦悍將隊今天在新莊主場以2：1擊敗統一獅隊，終止2連敗，下半季8勝8敗、勝率重返5成，李吳永勤8局上後援1局無失分，歷經中信兄弟隊5個球季、悍將1季終於拿到生涯首勝，賽後很客氣說：「勝投是屬於大家的。」

悍將打完前7局0：1落後，李吳永勤8局上登板，連續解決陳傑憲、林佳緯、林安可，完成1局任務；8局下林佳緯在中外野區漏接高飛必死球，讓蔡佳諺、張育成得分改變戰局，李吳永勤生涯6年首勝到手。

李吳永勤表示，拿到勝投的情緒還好，上場就是做好自己的工作，幫助球隊贏球，8局下打者串聯、貢獻才有好的結果。

他說：「完成投球任務正在牛棚恢復身體，8局下看到隊友打出去，也跟著吶喊，攻下第2分時，整個牛棚都很興奮。」

李吳永勤強調，自工的角色是中繼、後援，沒想過勝投一事，按部就班守住每一局，關鍵時刻用振奮動作感染隊友，期待接下來的局數會有好的攻勢。

今天賽後登上頒獎台跳舞，他笑說：「很緊張，單場MVP不是我，應是拿到生涯首勝才會被點句，跳完就走了，希望下次貨真價實上去跳。」

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