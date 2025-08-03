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中職／張育成全力衝刺跑回致勝分 坦言林佳緯不小心失誤才能贏球

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊逆轉勝，張育成（左）、李吳永勤（中）賽後一起站上頒獎台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊逆轉勝，張育成（左）、李吳永勤（中）賽後一起站上頒獎台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在新莊球場一路落後，8局下靠統一獅隊中外野手林佳緯接球失誤，跑回兩分超前比數，終場以2：1獲勝，張育成獲選單場MVP有些意外，點名後援投手李吳永勤應是得主。

悍將打完前7局0：1落後，8局下面對獅隊後援投手吳承諭，兩出局後范國宸獲保送，張育成揮出安打攻占一、三壘，戴培峰揮出中外野高飛球，本來是必死球，林佳緯卻發生失誤，讓代跑的蔡佳諺、張育成得分改變戰局。

張育成在3局下滿壘時打擊，遭獅隊洋投布雷克三振，8局下全力衝刺，從一壘直衝本壘跑回致勝分，他說：「當下攻占一壘，若能跑回本壘就是超前分，不管球打到那裡，就是全力衝，剛好中外野手不小心失誤，才能贏得勝利。」

張育成表示，跑壘過程沒看飛球，只想衝回本壘，其實不知有沒有機會。

李吳永勤8局上登板，後援1局無失分，歷經6個球季終於拿到生涯首勝，張育成說：「MVP應給李吳永勤，因為他解決獅隊中心棒次，如果不是這樣，比賽不知會如何。」

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張育成 林佳緯 富邦悍將

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