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中職／林佳緯漏接高飛必死球送兩分 悍將意外逆轉戰局屠獅

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
張育成跑回致勝分，獲得單場MVP。富邦悍將提供
張育成跑回致勝分，獲得單場MVP。富邦悍將提供

統一獅今天在新莊球場一路領先，8局下卻因中外野手林佳緯接球失誤，讓富邦悍將隊跑回兩分逆轉戰局，終場以2：1獲勝，終止2連敗，也讓獅隊中斷3連勝。

獅隊3局上發動攻勢，1出局後陳聖平保送、邱智呈安打、 陳傑憲觸身球形成滿壘，蘇智傑再獲保送攻下1分，接著林安可雙殺打，未能擴大領先。

悍將前7局一路掛零，8局下面對獅隊後援投手吳承諭，兩出局後范國宸獲保送，張育成揮出安打攻占一、三壘，戴培峰揮出中外野高飛球，本來是必死球，林佳緯卻發生接球失誤，讓代跑的蔡佳諺、張育成跑回本壘超前比數，終場以1分之差獲勝。

獅隊洋投布雷克先發6局，被揮出3支安打、出現兩次保送．無失分，優質表現因隊友失誤失去勝投機會，又無法拿到生涯第50勝。

悍將洋投布坎南先發5局，被揮出4支安打、出現3次四死球（1次觸身球）、失1分，同樣無關勝敗，本季出賽6場仍是一勝難求，防禦率只有1.78卻吞兩敗。

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張育成 林佳緯

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