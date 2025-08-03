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影／中職 王政順奪MVP 象三連戰橫掃桃猿
中信兄弟今天在台北大巨蛋主場與樂天桃猿，進行三連戰的最後一場賽事，兄弟象靠王政順的兩分砲及宋晟睿的陽春砲保住領先優勢，先發投手魏碩成主投5.2局，被敲出五支安打，失兩分，送出四次三振，拿下勝投。終場5比3力退桃猿，三連戰橫掃對手。
擊出勝利打點的兄弟第五棒許基宏，四打數有兩支安打，帶有一分打點。第七棒王政順三打數，敲出兩分全壘打在內的兩支安打，本季首度獲選單場最有價值球員。代打登場的宋晟睿也在七局下貢獻一支陽春全壘打。中信兄弟不僅取得四連勝，在大巨蛋也拿下六連勝。
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