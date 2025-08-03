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中職／老少高捷開球相見歡 披上821號球衣形容好玩有趣

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
知名影星高捷（左二）、富邦悍將隊二壘手高捷（右二）一起完成開球。圖／富邦悍將隊提供
知名影星高捷（左二）、富邦悍將隊二壘手高捷（右二）一起完成開球。圖／富邦悍將隊提供

「黑幫電影教父」高捷今天應邀在新莊棒球場開球，富邦悍將隊二壘手高捷擔任捕手，兩人同名同姓成為話題，知名影星高捷玩得很開心，笑說：「我是（民國）47年次，以前在街頭巷尾拿到球就丟，開球應該還可以。」

老高今年67歲，比小高大了45歲，穿著背號821號的球衣站上投手丘，主因是電影「角頭─鬥陣欸」將在本月21日上映，他也邀請隔天將過23歲生日的小高到電影院一起觀看。

高捷首次進入職棒球場擔任開球貴賓，賽前開球儀式把球準確投進小老弟的手套，形容「好玩有趣」，也談到去年中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍一事，認為真的不簡單，主要是天時地利人和。

悍將菜鳥二壘手高捷說：「知道他是誰，之前看過他的作品，對角頭這個角色較有印象，今天是首次見到本人。」

「黑幫電影教父」高捷在新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供
「黑幫電影教父」高捷在新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供
「黑幫電影教父」高捷在新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供
「黑幫電影教父」高捷在新莊棒球場開球。圖／富邦悍將隊提供

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棒球 中華隊 富邦悍將

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