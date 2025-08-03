中職／老少高捷開球相見歡 披上821號球衣形容好玩有趣
「黑幫電影教父」高捷今天應邀在新莊棒球場開球，富邦悍將隊二壘手高捷擔任捕手，兩人同名同姓成為話題，知名影星高捷玩得很開心，笑說：「我是（民國）47年次，以前在街頭巷尾拿到球就丟，開球應該還可以。」
老高今年67歲，比小高大了45歲，穿著背號821號的球衣站上投手丘，主因是電影「角頭─鬥陣欸」將在本月21日上映，他也邀請隔天將過23歲生日的小高到電影院一起觀看。
高捷首次進入職棒球場擔任開球貴賓，賽前開球儀式把球準確投進小老弟的手套，形容「好玩有趣」，也談到去年中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍一事，認為真的不簡單，主要是天時地利人和。
悍將菜鳥二壘手高捷說：「知道他是誰，之前看過他的作品，對角頭這個角色較有印象，今天是首次見到本人。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言