快訊

普發1萬現金政院擬「排富」？黃國昌諷：大方提出不用測風向

高雄山區雨量仍可能達300毫米 「6行政區」明天停班停課

台南宣布：南化關山里4日停班課 其餘正常上班課

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吳俊偉自信奪本季首救援成功 消除平野原本擔憂

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吳俊偉（左）拿下本季首次救援成功。記者侯永全／攝影
吳俊偉（左）拿下本季首次救援成功。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊終結者吳俊偉今年從肩膀傷情出發，回歸一軍的第3場比賽，今天把關5：3領先演出三上三下，幫助兄弟擊敗樂天桃猿隊，吳俊偉摘下本季第一次救援成功，總教練平野惠一坦言原本有些擔心，「但結果看來，他是相當有自信。」

兄弟今天由左投魏碩成先發，先發5.2局共用95球，被敲5安打、失2分，前5局未失分，第6局被林立敲出單場第3支安打，再保送林泓育，成晉敲出二壘打帶有1分打點，也讓兄弟決定在此時換投，蔡齊哲被宋嘉翔敲安再失1分，記在魏碩成帳上。

評價魏碩成表現，平野表示，「今天的表現很好，他在巨蛋好像都投得還不錯，尤其面對樂天這樣的強力打線還能壓制。」儘管差1個出局數就可能完成優質先發，決定換下魏碩成，平野表示，面對樂天的打線，稍有漏洞就可能會被逆轉，「這是基於整體考量，為了球隊贏球所做的決定。」

吳俊偉因肩膀受傷，開季從二軍出發，近日回歸一軍，前兩場都不是救援條件登板，今天在2分領先狀況下把關第9局，完美守成，平野也很滿意。

平野表示，「這幾場看起來，小黑的狀況恢復很不錯，前幾場都有不錯的時機讓他上場，今天讓他丟第9局，本來是有點擔心，但結果來看，他自己是相當有自信。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

吳俊偉 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／平野選擇他的打擊卻也出現要命瑕疵 盼王政順更有企圖心

中職／大巨蛋屠宰場連兩周開張 兄弟獵獅再擒猿連演3連戰清盤秀

中職／點名3打者沒被威能帝影響 平野惠一熱擁岳政華

中職／返一軍連2場三上三下 吳俊偉從應援聲獲得力量

相關新聞

中職／林佳緯漏接高飛必死球送兩分 悍將意外逆轉戰局屠獅

統一獅今天在新莊球場一路領先，8局下卻因中外野手林佳緯接球失誤，讓富邦悍將隊跑回兩分逆轉戰局，終場以2：1獲勝，終止2連...

中職／攻蛋票房再加36808！兄弟大巨蛋3連戰湧入近10萬人

中信兄弟隊年度重磅主題日K歌主題周，本周末在台北大巨蛋登場，今天最終戰再湧入3萬6808人，3連戰合計9萬6404人進場...

U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

U12世界盃棒球最後一天賽程，中華隊打線遭到封鎖，最終以0：2不敵南韓隊，無緣季軍；同時間在副球場進行的冠軍戰，由美國隊...

U12世界盃／中華隊爭季軍不見總教練 因前役違規用投手遭禁賽罰款

U12世界盃棒球賽今天進入最後一天賽程，中華隊與南韓隊爭奪季軍，總教練章子健今天無法坐鎮板凳席，大會公告是因昨天中華隊誤...

影／中職 王政順奪MVP 象三連戰橫掃桃猿

中信兄弟今天在台北大巨蛋主場與樂天桃猿，進行三連戰的最後一場賽事，兄弟象靠王政順的兩分砲及宋晟睿的陽春砲保住領先優勢，先...

中職／老少高捷開球相見歡 披上821號球衣形容好玩有趣

「黑幫電影教父」高捷今天應邀在新莊棒球場開球，富邦悍將隊二壘手高捷擔任捕手，兩人同名同姓成為話題，知名影星高捷玩得很開心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。