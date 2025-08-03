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中職／吳俊偉自信奪本季首救援成功 消除平野原本擔憂
中信兄弟隊終結者吳俊偉今年從肩膀傷情出發，回歸一軍的第3場比賽，今天把關5：3領先演出三上三下，幫助兄弟擊敗樂天桃猿隊，吳俊偉摘下本季第一次救援成功，總教練平野惠一坦言原本有些擔心，「但結果看來，他是相當有自信。」
兄弟今天由左投魏碩成先發，先發5.2局共用95球，被敲5安打、失2分，前5局未失分，第6局被林立敲出單場第3支安打，再保送林泓育，成晉敲出二壘打帶有1分打點，也讓兄弟決定在此時換投，蔡齊哲被宋嘉翔敲安再失1分，記在魏碩成帳上。
評價魏碩成表現，平野表示，「今天的表現很好，他在巨蛋好像都投得還不錯，尤其面對樂天這樣的強力打線還能壓制。」儘管差1個出局數就可能完成優質先發，決定換下魏碩成，平野表示，面對樂天的打線，稍有漏洞就可能會被逆轉，「這是基於整體考量，為了球隊贏球所做的決定。」
吳俊偉因肩膀受傷，開季從二軍出發，近日回歸一軍，前兩場都不是救援條件登板，今天在2分領先狀況下把關第9局，完美守成，平野也很滿意。
平野表示，「這幾場看起來，小黑的狀況恢復很不錯，前幾場都有不錯的時機讓他上場，今天讓他丟第9局，本來是有點擔心，但結果來看，他自己是相當有自信。」
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