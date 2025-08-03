中職／平野選擇他的打擊卻也出現要命瑕疵 盼王政順更有企圖心

中信兄弟隊今天以5：3擊敗樂天桃猿隊，王政順敲出兩分砲，生涯首度在主場拿下單場MVP，但第6局的守備瑕疵也讓戰局一度產生懸念，隨即就被換下，總教練平野惠一賽後也提到，希望王政順要有強烈的企圖心搶下一軍位置，而想要站穩一軍，他的守備就必須要更好。

猿隊由黃子鵬先發，投5局被敲6安打、失4分（責失2分），第4局遭王政順炸裂兩分砲，兄弟擴大為4：0領先。

而兄弟左投魏碩成先發5.2局共用95球，被敲5安打、失2分，第6局林承飛的打席，因王政順有機會抓到的雙殺沒完成而擴大危機，最終在這局丟掉2分。

平野表示，「老實說，要以守備來說，東華守備是更好，今天沒有選擇東華的守備，而是選擇了阿順的打擊，有回應教練期待，甚至做到更多，但第6局的守備瑕疵，也希望他要有強烈的企圖心搶下一軍位置，自己的守備就必須要更好。」王政順解釋當下狀況，「可能自己想要快一點，球沒有拿好。」

王政順過去拿過兩次單場MVP，但都是在客場，這回是第一次主場MVP，開轟當下，今天的開球、演出嘉賓SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫都在包廂中跟著嗨，王政順聽聞後回應：「謝謝他們。」

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