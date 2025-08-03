中職／平野選擇他的打擊卻也出現要命瑕疵 盼王政順更有企圖心
中信兄弟隊今天以5：3擊敗樂天桃猿隊，王政順敲出兩分砲，生涯首度在主場拿下單場MVP，但第6局的守備瑕疵也讓戰局一度產生懸念，隨即就被換下，總教練平野惠一賽後也提到，希望王政順要有強烈的企圖心搶下一軍位置，而想要站穩一軍，他的守備就必須要更好。
猿隊由黃子鵬先發，投5局被敲6安打、失4分（責失2分），第4局遭王政順炸裂兩分砲，兄弟擴大為4：0領先。
而兄弟左投魏碩成先發5.2局共用95球，被敲5安打、失2分，第6局林承飛的打席，因王政順有機會抓到的雙殺沒完成而擴大危機，最終在這局丟掉2分。
平野表示，「老實說，要以守備來說，東華守備是更好，今天沒有選擇東華的守備，而是選擇了阿順的打擊，有回應教練期待，甚至做到更多，但第6局的守備瑕疵，也希望他要有強烈的企圖心搶下一軍位置，自己的守備就必須要更好。」王政順解釋當下狀況，「可能自己想要快一點，球沒有拿好。」
王政順過去拿過兩次單場MVP，但都是在客場，這回是第一次主場MVP，開轟當下，今天的開球、演出嘉賓SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫都在包廂中跟著嗨，王政順聽聞後回應：「謝謝他們。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言