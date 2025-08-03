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中職／大巨蛋屠宰場連兩周開張 兄弟獵獅再擒猿連演3連戰清盤秀

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王政順敲出兩分砲，本季2轟都在台北大巨蛋。記者侯永全／攝影
王政順敲出兩分砲，本季2轟都在台北大巨蛋。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊連兩波周末3連戰把台北大巨蛋變屠宰場，繼上周橫掃統一獅隊，今天以5：3擊敗樂天桃猿隊後，也完成清盤，這是黃衫軍本季首度在3連戰橫掃猿隊。

猿隊由黃子鵬先發，投5局被敲6安打、失4分（責失2分），所掉的前兩分都與失誤有關，先是首局兩出局後陳俊秀因游擊手林承飛失誤上壘，許基宏射牆二壘打送回分數，第3局首位打者許庭綸也因三壘手梁家榮的失誤上壘，兄弟連兩棒出局數換進壘送到三壘後，陳俊秀補上安打追加1分。

王政順第4局補上兩分砲，擴大為4：0領先，而他本季2轟都降落在台北大巨蛋。

兄弟左投魏碩成先發5.2局共用95球，被敲5安打、失2分，前5局未失分，第6局被林立敲出單場第3支安打，再保送林泓育，成晉敲出二壘打帶有1分打點，也讓兄弟決定在此時換投，蔡齊哲被宋嘉翔敲安再失1分，記在魏碩成帳上。

猿隊7局上面對王凱程再現攻勢，陳晨威、林立、林承飛都敲安打攻下1分，雙方短暫回到1分差距，但替補出賽的宋晟睿隨即在7局下敲出陽春砲，為兄弟再添保險分。

兄弟贏球後，不僅在下半季以10勝6敗繼續領跑，全年戰績44勝32敗也追上統一獅隊，並列第一；獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，結果尚未出爐。

中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成。記者侯永全／攝影

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