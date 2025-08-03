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中職／攻蛋票房再加36808！兄弟大巨蛋3連戰湧入近10萬人
中信兄弟隊年度重磅主題日K歌主題周，本周末在台北大巨蛋登場，今天最終戰再湧入3萬6808人，3連戰合計9萬6404人進場。
兄弟8月要在大巨蛋進行16場賽事，其中8場主場、8場客場，首先登場為8月1日到3日面對樂天桃猿隊的系列賽，周末兩天都有豪華演出陣容，包括2日ITZY、3日SUPER JUNIOR-D&E，吸引韓團粉絲也跨界進場支持。
這波系列賽在首戰1萬596人進場，昨天4萬人滿場，今天票房再確定為3萬6808人，3戰湧入近10萬人。
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