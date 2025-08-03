中職／林詔恩因手肘不適降二軍 詳細報告出爐前不會投球
統一獅、富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場交手，兩隊賽前分別異動球員名單，獅隊投手林詔恩因為左手肘不適降到二軍，悍將也把三壘手王念好下放二軍、調上董子恩。
林詔恩7月30日對味全龍隊先發5.2局失1分奪勝，最近締造3連勝紀錄，本季出賽13場（10場先發）投出5勝1敗、防禦率2.62，和台鋼雄鷹隊「守護神」林詩翔並列本土最多勝投手。
獅隊總教練林岳平表示，林詔恩的左手肘可能發炎，必須進一步檢查，球團會盡快安排MRI，在報告出爐前都不會讓他投球。
獅隊下半季8勝8敗，重返5成勝率，洋投布雷克今天登板先發，再度挑戰生涯第50勝；悍將最近吞下2連敗後掉到7勝8敗，布坎南生涯第6場先發再拚首勝，希望甩掉2連敗。
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