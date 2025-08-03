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中職／張仁瑋加練外野拚出賽機會 苦練彌補不足之處

中央社／ 台北3日電
中信兄弟隊張仁瑋。聯合報系資料照
中信兄弟隊張仁瑋。聯合報系資料照

中信兄弟野手張仁瑋為了爭取出賽機會，本季春訓加練外野防區，增添教練團調度靈活性。他今天透露，一開始什麼都不適應，判斷、跑位都卡卡的，只能透過苦練彌補不足之處。

畢業於普門高中的張仁瑋，年僅22歲，在2021年中職季中選秀獲得兄弟球團第3指名青睞，過去都是以內野防區為主，不過今年春訓選擇加練陌生的外野，希望尋求更多出賽機會，也如願擠進開季一軍名單內，而且本季至今尚未遭下放二軍，稱職扮演兄弟陣中不可或缺的工具人角色。

張仁瑋今天接受媒體聯訪時表示，一開始接觸外野，什麼都不適應，包含判斷、跑位都覺得卡卡的，只能藉由不斷訓練尋找感覺。不過他自認目前仍在適應外野防區，「能接的球就盡量接到，做好每一個play。」

另外，本季張仁瑋出賽42場，多項打擊數據締造生涯新高，包含繳出打擊率3成20、上壘率3成70及長打率4成27的亮眼成績單。他指出，今年在想法上比較簡單，也比較適應一軍投手，並在賽前思考對手可能會用什麼策略投球，「以前可能急著想把球打出去，就變成無形的壓力」。

受到隊友詹子賢的傷勢影響，需要支援外野的張仁瑋，本週幾乎沒有訓練內野，他提到，內心當然想要回到內野，不過首要目標還是上場，「想辦法做好自己的事情，我覺得能上場就不錯了」。

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中職 選秀 中信兄弟

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