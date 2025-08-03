中職／悍將27歲菜鳥王偉軒終於圓夢 自評生涯初登板60分
富邦悍將隊27歲新人投手王偉軒，昨天在新莊棒球場進行生涯首戰，對統一獅隊中繼1局失1分，被揮出兩支安打、出現1次保送，今天賽前談到初登板表現，坦言未能投到捕手要的位置，還要修正球路。
王偉軒原本效力列特博生技成棒隊，5月成為悍將自行培訓選手，並在年度選秀會第5輪獲選，昨天初嘗一軍投球滋味，給自己打了60分，他說：「有完成1局任務，剛好及格。」
悍將昨天在主場3：5不敵獅隊，王偉軒8局上送出全隊第5分；他表示，可能變化球不夠犀利，被對手掌握到，主要是自己的心態問題，太想要有好表現。
生涯首次在一軍亮相，王偉軒讓自己的腦袋放空，感受整個球場氣氛，他說：「準備上場那一刻最緊張，聽到主場球迷歡呼，真的很有張力、很興奮，家人也要我繼續加油，鼓勵我可以再更好。」
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