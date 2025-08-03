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中職／江坤宇與戴佩妮接唱怎樣 浮現歌迷走音經典片段

中央社／ 台北3日電
戴佩妮賽後演唱。中信兄弟提供
戴佩妮賽後演唱。中信兄弟提供

中職中信兄弟本週在台北大巨蛋舉辦K歌主題週，其中當家游擊手江坤宇昨天與金曲歌后戴佩妮接唱「怎樣」，他笑說當下腦海中浮現歌迷與戴佩妮接唱大走音的經典片段。

昨天的兄弟K歌主題週，賽後演唱嘉賓之一的金曲歌后戴佩妮在唱到招牌歌曲「怎樣」時，緩步走向兄弟休息區，由「團寵」江坤宇完成副歌接唱，難得展現好歌喉，立刻引發滿場觀眾歡呼聲。

過去戴佩妮曾在演唱會的接唱環節，出現歌迷大走音的經典片段，而當時戴佩妮錯愕表情也成為迷因素材。江坤宇今天接受媒體聯訪時笑說，其實昨天有點聽不到現場音樂，並自評唱得像該名走音歌迷，「我有看過那個片段，當下其實腦海中有浮現畫面，而且知道戴佩妮會來，我還重新再看一次。」

值得一提的是，昨天賽前由韓國女團ITZY擔任開球嘉賓，江坤宇再度獲得接球「福利」，甚至在拍照時比出臉頰愛心合影，讓眾多球迷紛紛表達「為什麼阿坤可以」。江坤宇透露，平常都會跟著老婆一起關注韓團，所以大概略懂一些，自己也滿開心的，有在看、知道她們是誰。

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中職 江坤宇 中信兄弟

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