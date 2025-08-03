U12世界盃／中華隊胡誠恩賽會敲3轟 奪全明星外野手獎

U12世界盃棒球賽胡誠恩此次敲出3轟，獲賽會全明星隊外野手獎。他自評預賽打擊狀況不錯，但表現不穩定，珍惜這次比賽團隊默契和感情好，想跟隊友說：「長大繼續努力。」

U12世界盃棒球賽中華隊今天季軍戰以0比2不敵韓國、無緣站上頒獎台。胡誠恩季軍戰3打數沒有出現安打，在預賽對德國單場雙響砲，昨天複賽對韓國也有開轟。中華隊此次賽會3轟都是胡誠恩敲出，入選全明星隊、也是賽會得分王。

胡誠恩表示，預賽打擊狀況不錯，季軍戰也很想要幫助球隊，但沒能發揮好的表現。昨天複賽與韓國鏖戰至延長賽9局搶勝，休息不到12小時再打季軍戰，胡誠恩表示，昨天大概睡7個小時，身體還是有點疲勞。

胡誠恩表示，從集訓到比賽最後一天，團隊默契越來越好，大家感情也很好，比賽狀況不管如何，都沒有放棄，集訓時間超過1個月沒有回家，但不會想家，家人提醒專注訓練。

賽後中華隊總教練章子健聚集球員講話，鼓勵大家表現很好、要抬頭挺胸走出去，教練團、選手們哭成一片。胡誠恩也想跟隊友說，知道大家都不想要輸、拚盡全力想要贏球，「長大繼續努力。」

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