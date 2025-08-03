中職／悍將高捷和「貴董」高捷開球 笑說小妹名字像賭神
富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰統一獅隊，邀請「黑幫電影教父」高捷擔任開球貴賓，將由隊上菜鳥二壘手高捷蹲捕，寫下中職首次開球投捕同名同姓紀錄，悍將高捷笑說：「對高捷不熟，但知道他是誰，之前看過他的作品，對角頭這個角色較有印象，今天將是首次見到本人。」
高捷表示，真的很少碰到名字一樣的人，高中有位學弟也叫高捷，這次能和演員高捷一起開球很有緣份。
高捷平常就因這個名字被好友討論，被稱為「貴董」、「大哥」，自己還跑去電影院看了「角頭─大橋頭」，他說：「知道高捷要來新莊球場開球，非常期待，也很開心。」
高捷是家中長子，有兩個妹妹，笑說：「大妹叫高敏、我叫高捷，爸媽取我們的名字就是敏捷的意思，小妹則叫高靚，就像賭神高進，家人名字都特別有趣。」
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