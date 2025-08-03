中職／SUPER JUNIOR-D&E開球加映大場面 東海、銀赫大巨蛋扭打再和解

中信兄弟隊「Channel B vol.2」K歌主題周最終戰，今天邀請SUPER JUNIOR-D&E擔任開球嘉賓，東海、銀赫開球把效果也做足，東海投出的球朝銀赫身後而去，進一步作勢打架，擔當勸架角色的王威晨，則是一把抱走銀赫，再比畫兩人球衣胸前的「Brothers」字樣，示意「我們都是兄弟」。

SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫是SUPER JUNIOR中的雙人小分隊，在台灣人氣超高，這回為兄弟「Channel B vol.2」K歌主題周擔任開球嘉賓及賽後演出，吸引不少韓團粉絲也跨界走進棒球場。

兩人一走進球場，場邊球迷就爆出歡呼聲，銀赫表示，「非常開心可以來為中信兄弟應援，希望今天中信兄弟可以得到勝利。」東海則以中文表達，很開心可以來到大巨蛋參加這次活動，「謝謝，我愛你們。」

兩人在開球儀式中由東海投球、銀赫打擊，王威晨則是負責蹲捕，東海投出的球朝銀赫身後而去，銀赫作勢倒地，東海則是雙手一攤，兩人手套、球棒一丟扭打在一起，上演大場面，王威晨一把抱走銀赫，再比畫兩人兄弟的「「Brothers」字樣，秒轉大和解。

商品推薦