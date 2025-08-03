U12世界盃／謝承濬獲全明星游擊手獎 有遺憾想更進步
U12世界盃棒球賽台灣隊謝承濬此次投打表現佳、奪下全明星隊游擊手獎，他雖然表示更想要打擊獎，但認為獲獎就是肯定，跟各國好手競技，也知道還有很多地方可以進步。
謝承濬今天季軍戰單場敲3安，後援登板投2.1局失1分，表現並不差。台灣以0比2不敵韓國、無緣站上頒獎台，賽後教練團和選手們都難過落淚。
謝承濬總結此次表現提到，見識到不同球隊的球風，自評打擊表現還可以，但投球可以再準一點，最難忘預賽對日本的比賽，本來有機會可以贏球，但太多守備上的瑕疵、是自己輸給自己。
謝承濬賽前就設下目標，希望可以拿一座個人獎，期望是打擊方面的獎項，他表示，雖然沒能拿下打擊獎，但獲獎就是肯定。
謝承濬從小學1年級開始就跟著哥哥到球隊練球、球齡長，在少棒國內階段投手、打擊兩端評價都很好；但站上世界舞台與各國好手競技，他認為可以進步的地方還很多，包括守備、打擊的穩定性、投球的心態，自認太容易被影響。
賽後教練團聚集球員講話、大家哭成一片，被問起想到什麼最有感觸，謝承濬表示，捨不得隊友，大家一起集訓超過1個月，要分開了很捨不得，也希望之後還有機會一起打球。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言