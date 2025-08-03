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U12世界盃／美奪冠奇科德羅夫獲MVP 對台再見安最難忘

中央社／ 南3日電
U12世界盃棒球賽美國隊3日以7比1擊敗日本隊，奪下隊史第6冠，奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）為賽會最有價值球員（MVP），也奪下賽會打擊王、全明星隊外野手獎。中央社
U12世界盃棒球賽美國隊3日以7比1擊敗日本隊，奪下隊史第6冠，奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）為賽會最有價值球員（MVP），也奪下賽會打擊王、全明星隊外野手獎。中央社

U12世界盃棒球賽美國今天擊敗日本完成3連霸，奇科德羅夫為賽會MVP，他直言複賽對台灣打再見安將是畢生難忘回憶，並透露美國隊此次花無數個小時練短打，因為戰術是贏球重要的一部分。

U12世界盃棒球賽美國隊今天以7比1擊敗日本隊，奪下隊史第6冠，奇科德羅夫（ChristopherChikodroff）為賽會最有價值球員（MVP），也奪下賽會打擊王、全明星隊外野手獎。

奇科德羅夫表示，很開心整個賽會都有很好的表現，不論是個人、團隊都表現得很好，大家都是很好的隊友，當表現有起伏的時候，都會彼此互相鼓勵。

被問起這次比賽最難忘的一刻，奇科德羅夫直言，是複賽與台灣交手敲出再見安打，「一輩子都會記得曾經代表國家打出再見安打。」他的偶像是洛杉磯道奇隊好手弗利曼（Freddie Freeman）。

談起平時在打擊方面的訓練，奇科德羅夫表示，著重擊球點做好，把球往反方向打。本屆美國隊多用小球戰術，奇科德羅夫提到，這次集訓花無數個小時練習短打，因為戰術也是贏球重要的一部分。

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美國隊

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