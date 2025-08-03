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中職／林承飛挨球吻不適休1場回歸 桃猿教頭談連兩場3:0打到輸

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
桃猿林承飛。報系資料照
桃猿林承飛。報系資料照

樂天桃猿隊游擊手林承飛因觸身球腳部不適，昨天缺陣一場，今天重返先發打線，猿隊要避免在這波3連戰遭到橫掃。

猿隊本周末在台北大巨蛋與兄弟隊進行3連戰，前兩場都以首局3：0啟航，最終遭到逆轉，分別以5：7、3：4輸球。

談到這兩場逆轉敗，總教練古久保健二表示，比賽中後段有些可以追加分數的機會，都沒能掌握住，加上對方先發投手都是很好的選手，在首局的亂流之後馬上回穩，「我們打線也被壓制住，後續又沒辦法突破後援投手，比賽結果就變這樣，如果可以追加分數的話，可能會有不同變化，但適時一擊也不是那麼容易。」

猿隊昨天啟用馬傑森負責游擊，而非連17場比賽有安打的林承飛，古久保健二賽前指出，他在1日的比賽因觸身球導致腳有點不舒服，今天能否先發，要再看看他的狀況。

先發打線出爐，林承飛擔任第五棒、游擊手出賽，余德龍扛第九棒、一壘手。

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林承飛 樂天桃猿 古久保健二

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