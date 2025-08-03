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U12世界盃／預賽輸韓成刺激 美國擊敗日本完成3連霸

中央社／ 台南3日電
U12世界盃美國隊擊敗日本奪冠。中華棒協提供
U12世界盃美國隊擊敗日本奪冠。中華棒協提供

U12世界盃棒球美國隊此次走不同球風，多用小球戰術，今天冠軍戰以7比1擊敗日本隊、完成3連霸；總教練馬德森坦言預賽輸韓國是刺激，團隊一場比一場好，在正確時間達到巔峰。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，美國隊今天冠軍戰與日本隊交手，1局上先掉1分，1局下馬上追回3分、翻轉戰局，4局下再添1分，5局下攻下3分，順利完成賽會隊史第2度3連霸、奪下隊史第6冠。

美國隊總教練馬德森（Bryan Madsen）表示，球隊從7月中開始集訓，預賽不敵韓國確實是刺激，之前一直提醒球員來參加U12世界盃將是艱難的比賽，但沒有真正經歷過、球員不會了解。

本屆美國隊與過往追求豪邁揮擊的特性不太一樣，雖然還是有不少全壘打產量，但短打戰術使用很多也成為討論焦點。

馬德森表示，因為知道今年有些規則改變，還有球棒的彈性係數變低，在挑選球員時就有特別選擇運動能力突出、靈活的球員，多練觸擊、戰術，希望製造對手壓力。

對比印象中使用較多小球戰術的日本隊，日本近年反而小球戰術少，馬德森坦言，日本陣中也有很多速度快的球員，確實對於日本不用小球戰術感到訝異，但日本隊教練團也都很有經驗，相信有他們的考量。

美國隊完成3連霸，馬德森表示，這應該是個人最後一次帶隊，當然希望一屆一屆都可以完成目標，但相信各國棒球都在進步、會越來越困難。除了競技之外，賽會有安排當地的接待國小，讓球員接觸不同文化，也將是改變球員一生的不同體驗。

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棒球 美國隊 日本隊

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