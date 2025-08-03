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中職／西語男團參戰「我不是歌手」 鄭浩均預告羅戈、黃博多效果很猛
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋賽後舉辦第12屆「我不是歌手」，洋投羅戈、黃博多組成西語男團登場，兩人平常在重訓室一起開唱，今天上午也先進行彩排，對手之一鄭浩均已經欣賞過兩人的演出，直言效果很猛、壓力很大，給予評語：「不錯啊！中氣很足、很穩定。」
羅戈預告今天選唱的歌曲，他說：「因為想讓大家認識我們的文化，這是我們國家派對嗨到一個程度後會放的歌，幾乎所有拉丁人都會唱，像是我們的國歌。」
他說自知不是專業歌手，上去就是開心享受就好，但也是有要贏的野心，「在大巨蛋、又是那麼多人的場合，這是很特別的經驗，但我有信心我們會贏。」被問到自己與黃博多的歌喉誰比較好時，羅戈笑說：「我們是一隊的。」隊內好聲音則第一個點名「小黑」吳俊偉。
鄭浩均揭曉羅戈、黃博多參戰原因，他說兩人平常都在重訓室開唱，推薦他們參加時，兩人答應很快，但到了真的要報名時卻又有點縮了，「用很多方式（說服他們），後來把我自己也拖下去。」他今天看完彩排，直言兩位洋將的效果很猛，讓自己壓力很大。
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