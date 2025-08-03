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中職／首局被攻陷3分謝謝樂天上一課 鄭浩均釋疑身體0狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊投手鄭浩均。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊投手鄭浩均。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊因鄭浩均傷勢疑雲一度未預告先發投手，昨天照常登板，首局就遇到亂流，但最終完成5局失3分投球，今天也還原經過，他解釋其實自己只是痠痛、沒有影響，笑答：「變相讓教練用蓋牌戰術。」

鄭浩均表示，自己是在訓練過後感覺腰有點痠痛，「我有和王葛格（投手教練王建民）報備有這個狀況，我也有明確講我身體狀況正常，只是有點痠痛。」

由於第一局就遭到樂天桃猿隊灌進3分大局，外界第一時間自然聯想他的身體確實有狀況，但鄭浩均說其實沒有任何不舒服，「比較尷尬啦！第一局就被大局，不只教練，野手上來也都關心我是不是身體有不舒服，但其實真的沒有。」他說單純是投球策略執行沒有到位，比較多失投被對手掌握。

比起身體狀況，鄭浩均指出，影響自己的是面對林立打席，因超時多計1顆壞球形成保送，「因為太接近，我剛好0秒出手，有點超過時間，被判壞球。」他坦言自己情緒受到一些影響，太慢走出情緒，開始掉分後才開始專注在面對打者。

鄭浩均本季首度被單局攻陷3分，他表示，「我也很樂見這種狀況，因為這不是每個人都可以遇到又可以解決，謝謝樂天幫我上一課，我會繼續努力。」

中信兄弟首局掉3分賽事 最終結果 比分

4/11 vs.樂天桃猿 勝 15:4

4/29 vs.樂天桃猿 敗 3:4

7/13 vs.味全龍 敗 1:8

7/27 vs.統一獅 勝 5:3

8/1 vs.樂天桃猿 勝 7:5

8/2 vs.樂天桃猿 勝 4:3

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鄭浩均 樂天桃猿 中信兄弟

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