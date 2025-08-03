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中職／威能帝續投9局原因無法透露 古久保健二：總教練的失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
威能帝退場難掩懊悔情緒，一度將頭埋到衣領下。圖／截圖自轉播畫面
威能帝退場難掩懊悔情緒，一度將頭埋到衣領下。圖／截圖自轉播畫面

昨天聚集4萬人的台北大巨蛋，樂天桃猿隊洋投威能帝成為全場最傷心的一人，極完美好投未能迎接勝利結局，直到今天仍以心情尚未平復婉拒受訪。對於9局讓他續投，猿隊教頭古久保健二表示，這是總教練判斷上的失誤，對威能帝、對球隊都非常抱歉，至於續投原因？他回應：「這個部分沒辦法透露。」

威能帝昨天投完前6局還讓中信兄弟隊的安打掛蛋，直到第7局才被王威晨敲破無安打比賽局面，一路壓制進入9局下，繼續登板挑戰完封，一出局後接連被張仁瑋、岳政華敲安，在用球數已達115球情況下續留場上，隨後因自己的失誤讓王威晨上壘，也丟掉第1分，這才被換下來，留在壘包上的兩位跑者都兌現成為分數，威能帝最終成績為8.1局被敲3安打、失3分無關勝敗，猿隊則是輸球收場。

一向以情緒穩定著稱的威能帝，退場後難掩懊悔情緒，一度將頭埋在衣領下，古久保健二在他一下場就趕緊上前迎接，給予擁抱、拍拍肩膀。

威能帝今天婉拒受訪，古久保健二談到讓他續投的決定表示，8局投完已經99球，球數比較多，「這是總教練判斷上的失誤，對威能帝本人、對球隊都非常抱歉，在這邊犯下失誤，續投原因沒辦法在這邊跟各位解釋。」進一步被問到是否為威能帝本人想要續投？古久保健二重申這個部分無法說明。

古久保健二表示，威能帝已經投出一場漂亮、完美的比賽，「站在我的立場，真的是很感謝他，可惜最終沒辦法收下勝利，他本人當然會覺得有點可惜、情緒低落，造成這些都是我的責任。」

樂天桃猿投手威能帝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手威能帝。記者陳正興／攝影

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威能帝 古久保健二

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