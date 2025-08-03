U12世界盃／揮別無緣爭冠遺憾 韓國奪季軍改寫隊史最佳成績

U12世界盃棒球賽今天季軍戰，中華隊打線受制、無法突破，終場以0比2不敵韓國、排名第4，韓國隊奪下季軍、改寫隊史最佳成績。

U12世界盃棒球賽中華隊昨天與韓國鏖戰至延長賽9局搶勝，今天季軍戰仍是台韓對戰，中華隊先發投手鍾定栩開賽連抓7個出局數，直到3局上1人出局後接連被敲3支安打，再因滾地球失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

鍾定栩今天投到4局上2人出局後退場，由謝承濬接替登板投球、抓下該局最後1個出局數，5局上續投被韓國隊首名打者敲出二壘打，2人出局後被河定旴敲出安打再失掉1分。

中華隊打線受制、無法突破韓國隊先發投手權允瑞，雖然有攻占上得點圈機會，但缺適時一擊，沒能追回分數吞敗，也是中華隊參加U12世界盃以來，首度沒能打入前3名；韓國隊奪下季軍、為隊史最佳成績。

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