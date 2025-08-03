U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

U12世界盃棒球最後一天賽程，中華隊打線遭到封鎖，最終以0：2不敵南韓隊，無緣季軍；同時間在副球場進行的冠軍戰，由美國隊以7：1擊敗日本隊，美國拿下賽史第6冠。

台韓昨晚先在超級循環複賽過招，歷經4.5小時、9局大戰，由中華隊以11：5搶下勝利，兩隊晚接早再戰今天上午10點開打的季軍戰。

中華隊推出鍾定栩擔綱先發投手把關季軍戰，投3.2局被敲4安打、失1分，前兩局六上六下，第3局在一出局後被連3棒敲安，最終在該局丟掉1分。謝承濬擔任第二任投手，南韓隊在第5局靠二壘打、一壘打串連，擴大為2：0領先。

南韓由權允瑞先發，演出6局完封勝，中華隊1局就出現謝承濬、陳啟盛串連安打，一出局攻占一、二壘有人，但錯過先馳得點的機會，第3、4局的攻勢也曾站上二壘，但欠缺臨門一腳。6局下的最後反攻機會，首位打者謝承濬就敲出個人單場第3支安打，但接下來陳啟盛、李權恩、李秉容都擊出飛球遭到接殺，結束這場比賽。

這項賽事在2011年以「IBAF世界少棒錦標賽」之名首度舉辦，第二屆起改制U12世界盃棒球賽，至今年為第八屆，這是中華隊首度未能搶進前3名，南韓隊則是第一次在這項賽事收下獎牌。

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