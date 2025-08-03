U12世界盃／中華隊爭季軍不見總教練 因前役違規用投手遭禁賽罰款
U12世界盃棒球賽今天進入最後一天賽程，中華隊與南韓隊爭奪季軍，總教練章子健今天無法坐鎮板凳席，大會公告是因昨天中華隊誤用無法登板的黃宇謙投球，因此遭到世界棒壘球總會（WBSC）罰款及總教練禁賽一場。
黃宇謙本屆賽會投球出賽3場，其中在31日對多明尼加隊投3局、53球，需要休息2天，結果昨天在僅休1天情況下，於延長賽第9局再度登板。
U12大會公告，昨日(8/2) 晚間中韓之戰，中華隊因在延長加賽第九局時使用不能登板投手出賽(黃宇謙 ，需至8/3始可出賽)，今遭到WBSC罰款及總教練禁賽一場。
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