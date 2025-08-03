MLB／鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被阿隆索轟3分砲

旅美投手鄧愷威重返大聯盟，今天在紐約登板先發，對大都會隊投3.1局失5分，退場時巨人隊暫以4：5落後。

鄧愷威上次出賽已是去年4月20日，本季初登板從中繼身分變成先發，生涯首次登上大都會主場花旗球場投手丘，開賽狀況不穩，面對首名打者尼莫（Brandon Nimmo）投出觸身球，接著和林多（Francisco Lindor）糾纏10球投出保送，形成一、二壘有人。

儘管鄧愷威三振索托（Juan Soto），拿到第1個出局數，但面對阿隆索（Pete Alonso）在2好1壞時，94英里速球被逮中，形成中外野方向428英尺3分砲，投完前4名打者就以0：3落後；鄧愷威再被麥尼爾（Jeff McNeil）揮出安打，但連續解決兩名打者，化解第1局危機。

巨人打線面對大都會先發投手千賀滉大，2局上靠施密特（Casey Schmitt）二壘打帶動攻勢攻下1分，3局上再靠史密斯（Dominic Smith）兩分砲追平比數。

4局上巨人攻勢再起，李政厚揮出二壘打，再靠麥克雷（Grant McCray）安打攻下1分，反以4：3超前。

鄧愷威第2、3局未失分，4局下面對首名打者穆林斯（Cedric Mullins）被揮出安打，解決1人次後被他盜上二壘，再保送貝提（Brett Baty）被換下場；巨人第2任投手蓋吉（Matt Gage）登板後，被連續揮出兩支安打，失兩分都算在鄧愷威身上，遭大都會5：4超前。

鄧愷威是大聯盟近7年首位登板先發的台灣投手，用67球（44顆好球）完成3.1局任務，被揮出4支安打，包括阿隆索本季第24轟，出現3次保送（另有1次觸身球）、投出4次三振，失5分全是自責分。

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