U12世界盃／胡誠恩開轟3安4打點 感動過程沒放棄

中央社／ 記者謝靜雯台南2日電
U12世界盃棒球賽中華隊2日複賽關鍵一戰交手韓國隊，台灣小將胡誠恩（右）3局開轟助隊追分，跑壘時與三壘跑壘指導教練擊掌致意。圖／中央社
U12世界盃棒球賽中華隊2日複賽關鍵一戰交手韓國隊，台灣小將胡誠恩（右）3局開轟助隊追分，跑壘時與三壘跑壘指導教練擊掌致意。圖／中央社

U12世界盃棒球賽台灣隊「山豬」胡誠恩今天與韓國比賽，單場3安4打點、敲出賽會個人第3轟，他表示，睡前會再想一下明天季軍戰要怎麼做，很感動大家都沒有放棄、沒有抱怨。

U12世界盃棒球賽台灣今天在超級循環賽（SuperRound）複賽最後一戰與韓國隊交手，胡誠恩3局上球隊1分落後時敲出2分砲、幫助球隊取得領先，延長賽8局跑出內野安打，9局敲出帶有2分打點安打、幫助球隊以11比5擊敗韓國。

胡誠恩今天單場5打數敲出3支安打，貢獻4分打點、表現亮眼；他表示全壘打的打席平常心，沒有特別追求長打，只希望確實擊球，把平時訓練做的表現出來。

9局上場打擊前，教練提醒冷靜做好每個動作，胡誠恩透露，敲出帶有2分打點的安打後，原本想要做「昇龍拳」的動作，但上壘後沒有完成動作、自己也笑場。

今天比賽一路從晚間6時15分打到約10時45分才結束，胡誠恩表示，印象中沒有打過這麼晚的比賽，過程中印象最深刻的是大家都沒放棄、沒有抱怨，大家就是只想要贏；雖然明天要準備早上10時對韓國的季軍戰，但睡覺前還是要想一下明天要怎麼做。

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