U12世界盃／中華隊鏖戰4.5小時贏南韓 季軍戰再相逢

U12世界盃少棒賽複賽最後一天，中華隊經歷下雨中斷、6局打到9局延長，這場4個半小時的大戰，最終以11：5擊敗南韓隊，只不過因另一場美國擊敗日本隊，中華隊拉下南韓隊一起打季軍戰。

複賽關鍵的兩場今天同時開打，美國隊先一步以8：0擊敗日本隊登上複賽第一；南韓隊如果贏球還能打冠軍戰，不過隨著中華隊贏球與日、韓同為3勝2敗，因日本對戰台、韓都拿下勝利，靠著對戰優勢取得第二張冠軍賽門票，台韓明天再拚季軍。

中華隊今天先發投手吳尚澄在首局被南韓隊攻陷，因為兩支安打變成二、三壘有人，隨後因洪成賢的高飛犧牲打，丟掉第1分。

但在3局上中華隊打線給予支援，林書延、林楷宸先敲出安打，不過林書延盜壘出局，接著胡誠恩敲出一發兩分砲逆轉戰局；這也是胡誠恩本屆賽會第3轟，預賽時曾在對德國隊之戰敲出單場雙響砲。

只不過4局下接手的謝承濬被敲出2支安打後，雖然取得2出局，但又在雨中投出了2次四壞保送，奉送追平分，之後因為雨勢過大，比賽只好喊停。

比賽恢復後，兩隊依舊是2：2平手一路打完正規6局，第7局雙方也都沒能得分，直到8局上才突破僵局，胡誠恩的安打製造滿壘，2出局後陳啟盛的安打帶回2分打點，然而8局下李權恩被敲出安打，加上守備失誤讓南韓隊追平。

9局上中華隊在滿壘2出局後後，先選到保送擠回1分，再靠對方暴投追加分數，接著攻勢連綿不斷，2支安打、暴投、失誤，讓中華隊最後一局攻下7分，也讓南韓隊在9局下無力逆轉。 U12世界盃少棒賽中華隊胡誠恩敲出兩分砲。圖／中華棒協提供

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