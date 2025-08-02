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中職／男子漢對決！王威晨敲安讚「Nice Job」 威能帝微笑回應

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿投手威能帝（右）被中信兄弟象打者王威晨（左）擊出安打，失去無安打比賽機會，下場時，主動與王威晨握手致意。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手威能帝（右）被中信兄弟象打者王威晨（左）擊出安打，失去無安打比賽機會，下場時，主動與王威晨握手致意。記者陳正興／攝影

中信兄弟王威晨今天7局下的安打，敲破了樂天桃猿威能帝的無安打比賽，兩人在場中交會時英雄惜英雄，王威晨說了聲「Nice Job」後，威能帝微笑回應，兩人互相擊掌。

兄弟打線今天前5局無法上壘，被威能帝完全壓制，直到6局江坤宇保送上壘突破，7局下王威晨敲出第1支安打，9局下把握威能帝用球數破百開始不穩，一口氣攻下3分追平，10局下岳政華再敲出再見安打，才以4：3贏球。

「威能帝今年球速非常快。」王威晨表示，威能帝去年球速大約落在145、147公里左右，偶而突破150公里，但今年卻是平均151公里、極速155公里，加上轉速、尾勁讓打者很難掌握。

今天面對威能帝會頻頻被壓制，王威晨也點出，選手跟教練都一直在找辦法突破，而自己能夠敲出安打，是剛好有打到甜蜜點，「運氣不錯。」

敲出那支安打後，兄弟雖然沒有得到分數，但王威晨也因此在場上與威能帝有短暫交會，王威晨表示：「球員本身知道，我想全場都知道，他一定想完成（無安打），我們是對手也想突破，結果我們是勝利的一方。」選擇說Nice job原因是「說不好意思也不太對，這就是男子漢的對決。」

至於9局下王威晨敲出的滾地球造成威能帝自己失誤，王威晨表示，主要是不想被三振，「原本想打到外野，那時候2好3壞不想被三振，揮的不是好球，打了滾地給他，當下也有看到一壘空了，就努力跑看我跟子偉（二壘手）誰快。」

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