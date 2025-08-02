棒球／火星人棒球大會4強出爐 彭政閔盼球員享受樂趣

2025火星人棒球大會U13全國軟式棒球邀請賽第2日賽程結束，地主苗栗通霄、楓樹晉4強；彭政閔今天在開幕儀式說，受美國威廉波特啟發，盼球員參與比賽能享受打棒球的樂趣。

大會發布新聞稿表示，「火星人棒球大會」今天繼續在苗栗後龍溪高灘地棒球場進行第2日賽程，預賽結束後接著進行8強賽，苗栗通霄以7比4擊退台中德芙蘭、南投千秋以3比0擊敗新竹六家，晉級4強。

火星小子對上同樣是社區球隊的清安小熊，4局下火星小子靠著對方投手不穩，接連獲得保送，加上兩支適時安打搶分，一口氣攻下9分，最後以12比3獲勝；而苗栗楓樹與苗栗僑成的比賽，楓樹在4、5兩局共攻下9分，終場以12比2提前結束比賽。

今日上午大會開幕儀式，「恰恰」彭政閔也以台灣火星人運動發展協會名譽理事長身分出席主持開幕，吸引許多球迷熱情參與，彭政閔致詞表示，受到美國威廉波特的啟發，被美式將棒球融入生活與家庭的園遊會方式所感動，希望參加的球員，都能在現場嘉年華吃喝玩樂的氛圍下，享受打棒球的樂趣。

明日上午4強賽由南投千秋出戰苗栗楓樹，火星小子對上苗栗通霄，苗栗楓樹及通霄兩隊地主隊力拚將火星人棒球大會首座冠軍盃留在苗栗，4強賽也將會在體育署動滋Sports、公視體育、智林體育台、火星人TV頻道等YT進行轉播。

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