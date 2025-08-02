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中職／再見安前差點忘記輪自己 岳政華強心臟有隊友認證

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟象打者岳政華（右）擊出再見二壘安打。記者陳正興／攝影
中信兄弟象打者岳政華（右）擊出再見二壘安打。記者陳正興／攝影

中信兄弟今天以4：3擊敗樂天桃猿隊，岳政華在10局下敲出生涯首支再見安打，強心臟有隊友認證，許基宏爆料，岳政華差點忘記輪到他打擊。

兄弟靠著9局下的3分攻勢追平劣勢，並在延長賽等到滿壘機會，2出局後岳政華敲出右外野飛球結束比賽，岳政華表示，自己就是鎖定好球帶去積極攻擊，「這是我第一次再見安打，之前學生時期好像也沒有，滿開心的，因為之前9局之後打不太好。」

許基宏透露，第10局岳東華上去打擊時，下下位打者就是岳政華，不料一回頭發現他還沒開始準備，「跟他說換你了啦，他還說『是喔」，真的大心臟。」

岳政華則說，自己有預感那一局會輪到自己，但心中真的希望不要，「因為前面能贏就先贏了，不一定要輪到我，當然真的輪到我就去貢獻，想體驗再見安打。」

9局下也從今天近乎無敵的威能帝手中敲出安打，岳政華表示，自己是後段上場，即使如此面對威能帝還是很困難，「就是想辦法纏鬥，碰到壞球比較多，就把好球帶拉高，剛好打到他偏高的球，今天他的直球、變化球都很犀利，不好攻擊。」

中信兄弟象打者岳政華（右）擊出再見二壘安打，隊員們在場上瘋狂慶祝。記者陳正興／攝影
中信兄弟象打者岳政華（右）擊出再見二壘安打，隊員們在場上瘋狂慶祝。記者陳正興／攝影
中信兄弟象打者岳政華擊出再見二壘安打，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
中信兄弟象打者岳政華擊出再見二壘安打，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

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