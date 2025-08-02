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中職／百轟倒數龜速推進 慢到王柏融都忘了「寵粉」活動

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊王柏融。本報資料照片
台鋼雄鷹隊王柏融。本報資料照片

雨神讓澄清湖棒球場的比賽未能完成5局，但沒沖走後勁的勝投及王柏融的生涯第95轟，此戰最終裁定台鋼雄鷹隊以5：1擊敗味全龍隊。

後勁此役先發5局被敲5安打、失1分，失分出現在5局上，曾聖安敲三壘打，林孝程以滾地球送回這1分。

吳俊杰5局下登板面對首位打者王柏融，就被掃出陽春砲，這是他的本季第3轟、生涯第95轟。

意外插曲在比賽打到兩出局後因雨喊停，後續未能恢復進行，儘管未完成5局比賽，但因主隊領先，只要完成5局上就算成立比賽，而王柏融的全壘打因為不影響勝負，也依然算數。

王柏融表示，「這陣子有些低潮，很開心藉由這支全壘打，在主場打出第95轟，跑壘過程中也有感受到球迷的熱情歡呼。」王柏融的百轟倒數已久，但進度緩慢，今年季初公布寵粉大作戰，每敲一轟都有特別的回饋活動，結果只在5月、6月各敲1轟，直到今天才產出本季第3轟，距離前一轟已46天，被問到是否還記得寵粉大作戰內容，他也說：「我忘記了啦！因為隔太久了。」

後勁拿下本季第10勝，擴大在勝投榜上的優勢，推進個人20連勝，距離潘威倫保持的21連勝中職紀錄也僅差一步。

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中職 王柏融 味全龍 潘威倫 曾聖安 台鋼雄鷹

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