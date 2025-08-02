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中職／點名3打者沒被威能帝影響 平野惠一熱擁岳政華

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟象打者岳政華（右二）擊出再見二壘安打，總教練平野惠ㄧ（右一）興奮擁抱。記者陳正興／攝影
中信兄弟象打者岳政華（右二）擊出再見二壘安打，總教練平野惠ㄧ（右一）興奮擁抱。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天陸續突破威能帝的無安打、完封狀態，並在9局下攻下3分追平，最後靠岳政華的生涯首支再見安打以4：3擊敗樂天桃猿隊，總教練平野惠一熱情與他擁抱，賽後點名3位打者沒有被威能帝帶走節奏，其中一位就是岳政華。

兄弟先發投手鄭浩均今天第1局因為兩次保送送陳晨威、林立上壘，並讓對方雙盜壘成功，最後1局丟掉了3分，好在接下來與牛棚聯手讓猿隊一路吞蛋到底。

而面對前5局完全比賽的威能帝，兄弟打線在6局江坤宇保送上壘突破，7局下王威晨敲出第1支安打，9局下把握威能帝用球數破百開始不穩，一口氣攻下3分追平，10局下岳政華再敲出再見安打贏球。

平野惠一指出，今天威能帝投得非常好，這樣的內容無論到哪個國家都適用，「棒球不可思議，第1局丟掉3分，結果9局下攻下3分，不可思議也可怕。」

平野惠一也表示，今天讓他一路投到第9局，打者也有著想把他打下來的強烈心態，雖然不少打者都被威能帝壓迫，導致擊球點變得比較前面，「能夠不去硬碰硬的，只有張仁瑋、岳政華、王威晨，也是能把他打下來的關鍵。」

而昨天腰部緊繃的鄭浩均還是投了5局失3分的表現，平野惠一指出，也是因為這樣導致第1局有些不穩，陳晨威、林立不愧是好打者，「讓投手有壓力因此動搖，會掌握投手不穩的時刻，靠腳程造成壓力，美美除了投球還有其他要學習，這些好打者上了一課。」

中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

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