中職／餅總曝他打擊率低到沒信心 陳重羽久違開轟自知「很久了喔」

統一獅隊今天以5：3擊敗富邦悍將隊，賽前打擊率只有1成98的捕手陳重羽，單場雙安、包括一支超前兩分砲，獲選為單場MVP，總教練林岳平也說，陳重羽今年因為打擊低潮，有點失去信心，但球隊還是要大大倚重他的守備，今天他在打擊端有表現算是「紅利」。

悍將魔力藍、獅隊飛力獅前6局各失1分，悍將2局下靠戴培峰陽春砲先馳得點，獅隊則是3局上前兩位打者林祖傑、陳重羽敲安，陳聖平高飛犧牲打追平。

1：1局面僵持許久，魔力藍投到第7局遭遇砲擊，陳重廷敲安後，陳重羽揮出超前兩分砲，陳聖平跟進開轟，上演連兩打席全壘打，魔力藍最終先發6.2局被敲8安打、失4分。

獅隊今天靠第8、9棒開轟致勝，林岳平特別指出陳重羽，「剛好今天在膠著時幫我們打下勝利，尤其是重羽，打擊率有點低了，我想他信心上也不是那麼好，但他現在的守備是我們更依賴的，攻擊端有表現算是今天的紅利。」

「很久了喔～」談到今天這發全壘打，陳重羽也知道是今年首轟，「打到也沒覺得會飛出去，只是覺得欸？可以喔！好像有機會安打喔！只是想把攻勢串連下去。」

陳重羽坦言，今年在攻擊上的感覺、數據都不是很好，「每年遇到的挑戰都不一樣，就是每天做好該做的事情繼續調整。」陳重羽也說，選手自己會知道哪裡感覺不好，但會低潮，當然是找不到突破的地方，「難免會有一些比較負面的聲音、希望我更好的聲音，遇到很多次了，只能希望（如果狀態）下去了可以趕快上來。」

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