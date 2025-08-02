中職／王威晨破壞威能帝無安打、完封 岳政華再見安助兄弟三連勝

樂天桃猿隊洋投威能帝今晚挑戰完全比賽、無安打比賽、完封都破功，王威晨化身「破壞王」先在7局下敲安，9局下更製造失誤得分，中信兄弟隊追平後靠著延長賽10局下岳政華生涯第一支再見安打，以4：3拿下3連勝。

猿隊今天1局上就攻下3分，而威能帝今天首局就投出三上三下，第2局開始更是連續讓許基宏、曾頌恩、黃韋盛、江坤宇、高宇杰、岳東華都揮棒落空，連6打席三振是中職史上單場第三多、隊史第二多。

中職史上單場跨局最多連續三振紀錄是8打席，有兩人並列，分別是2015年7月31日Lamigo桃猿隊的艾肯、2021年8月8日的味全龍隊徐若熙；猿隊隊史第二則是威能帝與2019年5月23日王溢正並列。

一路投完前5局，威能帝都沒讓兄弟打者上過壘包，直到6局才對江坤宇投出四壞保送，完全比賽破功；7局1出局後又被王威晨敲出安打，無安打比賽也宣告終結。

9局威能帝續投，結果在1出局後被張仁瑋、岳政華敲安，形成一、三壘有人，結果遇到王威晨敲出的滾地球，威能帝自己下丘處理沒接牢發生失誤，讓兄弟跑回1分，完封也破功，投了121球的他因而退場。

兄弟攻勢還沒停，面對接手的朱承洋，許基宏先敲出左外野二壘安打打回1分，接著曾頌恩敲出高飛犧牲打追平比數，將比賽拖進延長賽。

10局上呂彥青登板連續製造3個滾地球出局，在突破僵局制下守住無失分，10局下江坤宇成功短打將二壘跑者送上三壘，接著高宇杰、岳東華都保送形成滿壘，張仁瑋敲出內野飛球出局，岳政華敲出右外野深遠飛球形成再見安打。 中信兄弟隊王威晨打破威能帝無安打比賽狀態。記者陳正興／攝影

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