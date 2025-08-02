快訊

才慶祝結婚滿14周年…康康與小18歲嫩妻「分房12年」 鬆口一隱疾

未達標準！大嘉義生活圈再度不同調 嘉義市明正常上班上課

雨勢更猛！氣象署發12縣市豪大雨特報 2地區雨彈炸到紫爆

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將迎謎之8月 魔力藍遭獅隊2轟狙擊吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳聖平敲出陽春砲，與陳重羽上演連兩打席開轟。圖／統一獅隊提供
陳聖平敲出陽春砲，與陳重羽上演連兩打席開轟。圖／統一獅隊提供

富邦悍將隊7月打下7勝7敗、勝率5成佳績，進入8月會是光明或地獄？今天在這個月的第一場比賽留下敗局，7局上洋投魔力藍遭陳重羽陳聖平兩轟狙擊成為勝敗分水嶺，悍將終場以3：5不敵統一獅隊。

兩隊都推出「力字輩」洋投，悍將魔力藍、獅隊飛力獅前6局各失1分，悍將2局下靠戴培峰陽春砲先馳得點，獅隊則是3局上前兩位打者林祖傑、陳重羽敲安，陳聖平高飛犧牲打追平。

1：1局面僵持許久，魔力藍投到第7局遭遇砲擊，陳重廷敲安後，陳重羽揮出超前兩分砲，陳聖平跟進開轟，上演連兩打席全壘打，魔力藍最終先發6.2局被敲8安打、失4分。

悍將8局上推出王偉軒，成為本屆選秀首位在一軍出賽的新人，初登板面對的前3位打者就是陳傑憲、林安可、蘇智傑，一軍生涯開局就是魔王關，最終完成1局失1分，被敲2安打、1保送。

飛力獅先發7局被敲6安打、失1分，獅隊第8局啟用王鏡銘，被李宗賢三壘打、林澤彬一壘打串連掉分，兩出局後再被張育成敲安，髙塩將樹接手也被戴培峰敲安，丟掉1分記在王鏡銘帳上。

悍將3：5落後局面進入9局下，髙塩將樹續投，連抓3個出局數幫助獅隊守下勝利。

陳重羽第7局敲出超前兩分砲。圖／統一獅隊提供
陳重羽第7局敲出超前兩分砲。圖／統一獅隊提供
陳重羽第7局敲出超前兩分砲。圖／統一獅隊提供
陳重羽第7局敲出超前兩分砲。圖／統一獅隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳重羽 陳聖平 王鏡銘 戴培峰 陳傑憲 陳重廷 統一獅 富邦悍將

延伸閱讀

中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

中職／相信培峰！戴培峰獲鋒總稱讚 附贈鮑伊香吻

中職／悍將相隔114天突破5成勝率 戴培峰一棒建功

中職／求婚橋段戴培峰笑言傻眼 直呼明星賽是戀愛主題

相關新聞

中職／威能帝主宰大巨蛋 兄弟連6打席吞K平隊史最慘

樂天桃猿隊威能帝有多威？今天面對第一輪打者就送出7次三振，從第2局開始連賞中信兄弟隊打者6次三振，追平隊史第2猛紀錄，也...

中職／ITZY五人大巨蛋同時開球 5球員當捕手又有江坤宇

中信兄弟隊今天邀請知名韓國女團ITZY擔任開球嘉賓，五名成員同時開球，五名兄弟球員擔任捕手，又有江坤宇，讓現場大暴動。 ITZY是JYP繼TWICE後，時隔4年再度推出的女團，於2019年出道，

中職／曾頌恩首戴「真鑽級」冠軍戒 透露辜董燒肉約

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，曾頌恩以台灣大賽MVP身分拿到戒指，而且是生涯第一枚「真...

中職／教頭身分領到冠軍戒 平野惠一很有感：要幫沒拿到的人奪冠

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，平野惠一第一次以總教練身分領到戒指，他回想...

中職／630成人生大囍之日 王偉軒選秀上榜、兒子出生都在同一天

富邦悍將隊27歲大齡菜鳥王偉軒從「打工仔」搖身成為職棒選手，今天成為本屆選秀第一位升上一軍的選手，6月30日是他人生中的...

中職／周彥農改下周初登板 投手教練亂入打賭：這樣我很虧欸！

統一獅隊新人周彥農的初登板，從原訂今天要在新莊棒球場先發，因昨天的雨勢確定本周泡湯，一周來都在祈求不要下雨的他，也坦言「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。