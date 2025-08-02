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中職／悍將迎謎之8月 魔力藍遭獅隊2轟狙擊吞敗
富邦悍將隊7月打下7勝7敗、勝率5成佳績，進入8月會是光明或地獄？今天在這個月的第一場比賽留下敗局，7局上洋投魔力藍遭陳重羽、陳聖平兩轟狙擊成為勝敗分水嶺，悍將終場以3：5不敵統一獅隊。
兩隊都推出「力字輩」洋投，悍將魔力藍、獅隊飛力獅前6局各失1分，悍將2局下靠戴培峰陽春砲先馳得點，獅隊則是3局上前兩位打者林祖傑、陳重羽敲安，陳聖平高飛犧牲打追平。
1：1局面僵持許久，魔力藍投到第7局遭遇砲擊，陳重廷敲安後，陳重羽揮出超前兩分砲，陳聖平跟進開轟，上演連兩打席全壘打，魔力藍最終先發6.2局被敲8安打、失4分。
悍將8局上推出王偉軒，成為本屆選秀首位在一軍出賽的新人，初登板面對的前3位打者就是陳傑憲、林安可、蘇智傑，一軍生涯開局就是魔王關，最終完成1局失1分，被敲2安打、1保送。
飛力獅先發7局被敲6安打、失1分，獅隊第8局啟用王鏡銘，被李宗賢三壘打、林澤彬一壘打串連掉分，兩出局後再被張育成敲安，髙塩將樹接手也被戴培峰敲安，丟掉1分記在王鏡銘帳上。
悍將3：5落後局面進入9局下，髙塩將樹續投，連抓3個出局數幫助獅隊守下勝利。
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