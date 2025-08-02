U12世界盃／胡誠恩開轟2分砲 台韓暫以2比2打平
U12世界盃棒球賽台灣今晚迎戰韓國隊，中華隊一度靠著胡誠恩2分砲超前比數，但韓國隊4局下靠著滿壘選到保送將戰局扳平，2人出局滿壘2比2平手時、比賽因雨暫停。
U12世界盃棒球賽中華隊今天賽前戰績2勝2敗，今天超級循環賽（Super Round）複賽與韓國交手，因擔心天候狀況影響，台灣與韓國隊表定晚間6時30分的比賽提前15分鐘、閉門開打。
中華隊派出左投吳尚澄先發，1局下1人出局後接連被敲出2支安打、攻占得點圈，接著被敲出高飛犧牲打失掉1分；中華隊前2局沒有得分，3局上胡誠恩敲出超前比數2分砲，為個人此次賽會第3轟。
中華隊先發投手吳尚澄投3局失1分退場，4局下由謝承濬接替登板，單局被敲出2支安打，投出2次四壞保送讓韓國隊擠回追平分，2人出局滿壘時、對決韓國隊首棒打者投到2好2壞球時，比賽因雨勢過大暫停。
台灣與韓國比賽、美國與日本比賽攸關晉級，台灣想要晉級冠軍戰，前提是日本需擊敗美國、台灣擊敗韓國，比較對戰優質率（TQB）後確定；目前美國以5比0暫時領先。
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